Mogelijk remake van advocatenserie ‘Ally McBeal’ in de maak

‘Ally McBeal’ was van 1997 tot en met 2002 te zien. De serie ging over de advocate Ally die werkzaam is in een advocatenkantoor in Boston samen met haar ex-vriend en zijn vrouw. De verhalen gingen vooral over het privéleven van de advocaten, maar ook over zaken die ze behandelden. Ook onder anderen Courtney Thorne-Smith, Greg Germann, Lisa Nicole Carson, Jane Krakowski en Peter MacNicol waren in de serie te zien.