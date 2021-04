Moeders Delphine en Debby wisselen vanaf 20 april van gezin in ‘Op een ander’

TVAls kind kan je soms je ouders serieus vervloeken, maar effectief van mama of papa wisselen, blijkt een andere zaak te zijn. En toch gaan er in het nieuwe Play5-programma ‘Op een ander’ enkele gezinnen de uitdaging aan. First up: Delphine en Debby. Deze twee moeders ruilen hun huishouden voor vier dagen in en mogen zo heel eventjes nieuwe huisregels bepalen in een gezin dat ze totaal niet kennen. En dat kan vonken geven.