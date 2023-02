Moeders daten met elkaars zoon in ‘MILF Manor’: “Ik hoop dat ik te zien krijg of zijn penis echt zo groot is”

De show, die TLC uitzendt, volgt acht moeders tussen de 40 en 60 jaar oud. MILFs dus, een afkorting voor ‘Mother I’d Like to Fuck’. In een luxueuze villa in Mexico gooien ze alles in de strijd om de liefde te vinden bij een jongere man. Iemand die hun zoon kon zijn. Daarom nemen ze hun eigen zoon mee en wisselen ze als het ware onderling uit.