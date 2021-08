Moeder van gewonde vrouw krijgt het moeilijk in ‘Spoed 24/7': “Ik ga flauwvallen”

TV ‘Costa!’ is terug met Ella-June Henrard in de hoofdrol

24 augustus ‘Costa!’ is terug. Geen vervolg op het succes van 2001, wel een gloednieuwe film die als titel ‘Costa!!’ kreeg en in het voorjaar van 2022 in de bioscopen komt. Mét dezelfde ingrediënten: zon, zee en de liefde. En één van de hoofdrollen is weggelegd voor Ella-June Henrard (28).