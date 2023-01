Moeder van Dahmer-slachtoffer is razend dat acteur uit de serie een Golden Globe wint: “Het vergroot ons verdriet”

Showbits Steven De Lelie gooide zijn leven over een andere boeg na 'Familie': "Terugkeren? Ik zeg niet nee"

Met Koen Peyskens die in het kanaal gedumpt is en nonkel Raymond zwaargewond in het ziekenhuis zit ‘Familie’ zonder ‘slechterik’. Die rol is meestal maar tijdelijk in een dagelijkse soap, maar het zou niet de eerste keer zijn dat een personage plots toch weer opduikt om bijvoorbeeld wraak te nemen om de familie Van den Bossche. Herinner u Bert Van den Bossche gespeeld door Steven De Lelie. Zijn personage werd opgesloten in een container en op een schip richting Azië gezet. Officieel dood is hij niet, dus een comeback is mogelijk. En De Lelie ziet dat best zitten om die rol opnieuw op te nemen, vertelt hij in een nieuwe Showbits.

