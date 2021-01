Moderne superhelden en veel nostalgie: dit zie je deze maand op Netflix, Disney+ en Streamz

NETFLIX

‘Fate: The Winx Saga’ - vanaf 22 januari op Netflix

Wie als kind graag keek naar de kleurrijke serie ‘Winx Club’ zal de personages van ‘Fate: The Winx Saga’ zeker herkennen. Een jonge fee gaat naar een magische school om haar krachten te leren beheersen. Daarnaast leert ze er ook het belang van liefde en vriendschap. En - uiteraard - ligt er overal gevaar op de loer.

‘Lupin’ - vanaf 8 januari op Netflix

Inspired by the adventures of Arsène Lupin, gentleman thief Assane Diop sets out to avenge his father for an injustice inflicted by a wealthy family.

‘Dawson’s Creek’, Season 1 - 6 - vanaf 15 januari op Netflix

Nog meer nostalgie op Netflix: de jongeren van ‘Dawson’s Creek’ zijn terug. Alle zes seizoenen van de populaire reeks zijn vanaf januari te bekijken.

‘Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer’ - vanaf 13 januari op Netflix

Voor fans van true crime is er de nieuwe documentaire ‘Night Stalker’. Het verhaal van een beruchte seriemoordenaar die in 1985 aan aan reeks gruwelijke moorden en verkrachtingen begon. Twee detectives gaan achter hem aan en zweren dat ze niet zullen rusten voor ze de dader hebben gevat.

DISNEY+

WandaVision - vanaf 15 januari

Een beeld uit 'WandaVision'

‘WandaVision’, waarin we enkele personages uit ‘The Avengers’ terugzien, is een combinatie van klassieke televisie en het Marvel-universum. Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) en Vision (Paul Bettany) – twee wezens met superkrachten in een schijnbaar ideaal huwelijk in een Amerikaans buitenwijk – beginnen te vermoeden dat niets is wat het lijkt.

‘Hidden Figures’ - vanaf 22 januari

‘Hidden Figures’ vertelt het waargebeurde verhaal van drie briljante vrouwen die hun dromen najoegen en zo het hele land inspireerden. De film gaat over een eliteteam van Afro-Amerikaanse vrouwelijke NASA-wiskundigen, het brein achter de overwinning van de VS in de grote ruimterace tegen de Sovjet-Unie. Maar omdat ze vrouwen waren, moesten alles wat ze deden achter de schermen gebeuren.

Hidden Figures

STREAMZ

Cheyenne & Lola - vanaf 1 januari op Streamz

Cheyenne (Veerle Baetens) is sinds zes maanden vrij uit de gevangenis en werkt als kuisvrouw op ferry’s. Lola (Charlotte Le Bon) is een ravissante Parisienne, egoïstisch en zonder scrupules, die in Noord-Frankrijk is neergestreken om bij haar minnaar in te trekken. Cheyenne is ongewild ooggetuige wanneer Lola de vrouw van haar minnaar vermoordt, en beseft dat ze met haar strafblad wellicht beschuldigd zal worden van de moord. Ze worden betrapt door een lokale misdaadbaas, die het lichaam laat verdwijnen. Deze gunst zal Cheyenne en Lola allebei meesleuren in een gevaarlijk spel van bedrog en verraad, maar hen tegelijkertijd de kans geven om achter de rug van iedereen een fortuin te verdienen. Eshref Reybrouck (‘Undercover’) regisseerde de volledige reeks van deze moderne western.

‘Vikings’ seizoen 6 - vanaf 1 januari op Streamz

Het einde is in zicht. Het tweede deel van het laatste seizoen van ‘Vikings’ belooft een epische conclusie te worden van een historisch spektakel dat ons al jaren in de ban houdt. Het conflict tussen het Roes-volk en de Vikings werkt toe naar een eindpunt in de nieuwe afleveringen, met gigantische gevolgen voor de helden van dienst. Ondertussen ontstaat er in Engeland een conflict met de koning van Wessex en is Ubbe vastberaden om nog meer van de wereld te ontdekken.

Vikings

Batwoman seizoen 2 - vanaf 18 januari op Streamz

Gotham kan weer op zijn twee oren slapen, want Batwoman is terug in een tweede seizoen van de duistere superheldenserie. Ze wordt deze keer vertolkt door een nieuwe actrice, want Ruby Rose bedankte voor een nieuwe reeks afleveringen en werd vervangen door actrice Javicia Leslie.

Batwoman