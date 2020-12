MNM komt met nieuwe webreeks ‘Bathroom Stories’

TV Inzamelac­tie ‘Make Belgium Great Again’ voor arme kinderen krijgt vanavond apotheose

Geen 'Make Belgium Great Again' dit najaar, maar 'Make 2020 Great Again'. Presentatrice Frances Lefebure (32) zette voor haar strijd tegen kinderarmoede een speciale actie op poten en daarvan komen we vanavond (om 20.40 uur op VTM) te weten hoeveel die heeft opgebracht. Dat is zonder twijfel al een gigantisch bedrag, want amper zeven dagen na de lancering - zo'n drie weken geleden - werd er al 1.067.217 euro ingezameld. Heel wat cadeautjes konden daardoor al verdeeld worden over de verschillende armoedeorganisaties. Frances is nu al dankbaar, zegt ze. "Het is mooi dat mensen zelfs nu niet alleen bezig zijn met hun eigen problemen."