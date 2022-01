Miss Poes schittert met prachtige versie van ‘Drivers License’ in The Masked Singer: “Da’s een professionele zangeres”

TV Internet challenge loopt verkeerd voor vriend van Jamie-Lee Six in ‘De Buurtpoli­tie VIPS’

Tuur, een vriend van Jamie-Lee Six, begraaft zichzelf 24 uur lang voor een challenge. Dat klinkt niet slim, en dat is het blijkbaar ook niet, zo komen we te weten in ‘De Buurtpolitie VIPS’.

20 januari