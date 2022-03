“Miss Poes gaat met de overwinning lopen”: onze man deelt z’n laatste pronostiek voor ‘The Masked Singer’

TV Netflix streamt satirische reeks met Oekraïense president Volodimir Zelenski in de hoofdrol ook in ons land

‘Servant of the People’, een satirische reeks met de Oekraïense president Volodimir Zelenski in de hoofdrol, is binnenkort ook in ons land te zien op Netflix. Vanwege de actualiteit was er een grote vraag naar de serie, waarop de streamingdienst besloot om ze terug te vertonen.

17 maart