Miss België Emilie Vansteenkiste brengt ode aan overleden mama in ‘The greatest dancer’

Overleden mama

Snel na Emilies 18de verjaardag werd haar mama Kathleen ernstig ziek. Pancreaskanker. “Stadium vier. Niets meer aan te doen”, vertelde Emilie ons eerder. “Eventjes heeft ze nog chemo gehad, puur om haar tijd met mij nog wat te rekken. Mama en ik waren één coconnetje, twee handen op één buik. Ons hele leven al. (Emilie is enig kind en haar ouders scheidden toen ze nog een baby was, red.) Mama’s grootste zorg was mij achterlaten, en dus wilde ze thuis zijn in haar tijd die ze nog had. Om me voor te bereiden op een leven alleen.”

Zonder nadenken stopte Emilie haar studies. Voor haar mama zorgen, werd haar enige dagtaak. Elf zware, maar tegelijk veel te korte maanden. “Mama zien aftakelen, was verschrikkelijk. Maar ik wilde elke dag bij haar zijn. Haar alleen laten sterven terwijl ik op de schoolbanken zat? Nee, ik zou het mezelf nooit vergeven hebben.” Emilies vriend - en danspartner - Jonas is dokter en sprong bij voor de medische zorgverlening thuis. “Al heb ik, samen met de steun en hulp van de familie, mama vooral zoveel mogelijk liefde proberen te geven. We hebben veel gepraat over wanneer ze er niet meer zou zijn...”

