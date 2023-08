Misdaadauteur Piet Baete stopt na enkele maanden al als hoofdscenarist bij ‘Thuis’

TV Deelnemer krijgt hartin­farct tijdens ‘B&B zoekt lief’: “Dit heeft alles veranderd”

De opnames van ‘B&B zoekt lief’ liepen voor de 59-jarige Mabel niet altijd van een leien dakje. Op tv is deze week te zien hoe Hans, een van de vrijgezellen die naar haar hand dingt, met een hartinfarct afgevoerd wordt naar het ziekenhuis. In dit interview blikt Mabel, die in Zuid-Frankrijk de bed and breakfast ‘MaBelle rêve’ uitbaat, terug op dat heftig moment en vertelt ze hoe ze zelf na een zware periode haar tweede adem vond. “Ik dacht soms: ‘Waarom moet mij dit overkomen?’”