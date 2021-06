Misdaad met een glimlach: onze favoriete komische misdaadseries uit streamingland

Celebrities Evenveel drama in het echt als op het kleine scherm: acteurs van ‘The O.C.’ vliegen elkaar in de haren

14 juni Op tv waren ze de beste vrienden, maar in het echte leven liep het wel even anders tussen de cast van ‘The O.C.’. De populaire nilliesreeks over een groepje rijkeluizen uit Orange County in Californië liep in 2007 af, maar de gevolgen van hun tijd op de set zinderen nog altijd na. Mischa Barton (35), één van de belangrijkste hoofdrollen uit de reeks, liet zich afgelopen week vernietigend uit over haar collega’s. “Toen mochten vrouwen nog niet vertellen over hoe ze behandeld werden”, klonk het. Haar co-sterren kunnen er niet om lachen en wijzen net Barton aan als schuldige. Wat was daar allemaal gaande op de set?