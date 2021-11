Misbruik op de set van ‘One Tree Hill’ achtervolgt actrices nog steeds: “Hij begon me uit het niets te kussen”

TVOp tv ging het er dramatisch aan toe in ‘One Tree Hill’ en op de set was het niet veel beter. Negen seizoenen lang volgde de populaire reeks een groep vrienden uit het dorpje Tree Hill, maar voor een aantal actrices mocht de serie gerust wat vroeger op z’n einde lopen. “Mijn leven had er heel anders uitgezien als ik niet gevlucht was”, aldus Hilarie Burton in een recente aflevering van haar podcast ‘Drama Queens’. En zij is niet de enige actrice die zich uitgesproken heeft over de wantoestanden op de set. Een groot deel van haar vrouwelijke collega’s deden een duit in het zakje. “Als we de verkeerde vrienden kozen, werden we met de grond gelijk gemaakt.”