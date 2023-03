Minotaurus moet ‘The Masked Singer’ verlaten, ontdek hier wie er onder het masker zat

Wie zat er achter het masker?

Wekenlang werd er volop gespeculeerd over zijn identiteit. Was het Alex Agnew? Of dan toch Helmut Lotti? Nee! Het was niemand minder dan komiek en acteur Jan Van Looveren. “Alleen mijn vrouw was op de hoogte. Ze hadden mij het eerste seizoen gevraagd, maar toen kon ik niet. Agendaproblemen. Mijn kinderen waren toen kei kwaad. Nu heb ik het hen niet verteld. Ik heb altijd tegen mijn kinderen gezegd dat ik nooit ging meedoen aan zo’n belachelijk programma”, lacht hij. Lees hier het eerste volledige interview met de afvaller.

