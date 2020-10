Milow maakt indruk in Nederlandse ‘Liefde Voor Muziek’: "Wat is het Vlaams mooi als hij het zingt"

Showbizz ‘Door De Wind’ van Stef Bos zorgt voor tranen in Nederland­se ‘Liefde Voor Muziek’: "Nog nooit verteld, maar ik schreef het voor mijn moeder”

2 oktober Hij is meer dan een halve Belg, want hij woont al 36 jaar in ons land en is bezig aan een theatertour door Vlaanderen. Maar in zijn bakermat Nederland ontpopt Stef Bos (59) zich dezer dagen tot dé revelatie in 'Beste zangers', de variant van 'Liefde voor muziek'. "Dat programma heeft een explosie veroorzaakt, en ik had het niet eens door."