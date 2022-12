Miljonair Guy Penders uit ‘The Sky is the Limit’ leeft in een sprookje op Dubai: “De VRT had beter een rondleiding bij mij besteld in plaats van bij Tom ‘Dwaes’”

“Het geld waaide mij letterlijk tegemoet.” Miljonair Guy Penders, die gisteravond een opvallende passage maakte in ‘The Sky Is The Limit’, ging maar tot zijn 15de naar school, was op zijn 21ste miljonair en beleeft vandaag een sprookje in Dubai als ondernemer in luxevastgoed. Zijn parcours naar die weelde liep niet altijd over rozen: “Meermaals liep er bejaardenpis in mijn nek: those were the days!” Onze reporter mocht op bezoek in de poepchique penthouse die Guy deelt met zijn 24 jaar jongere vrouw Sona, waar de Limburger vertelt over zijn weg naar succes, de Dubaise mentaliteit en hoe kort de rokjes er écht zijn.