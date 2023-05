‘Miljoenenhuizen’: kijk binnen in exclusief penthouse met “mooiste zicht op Antwerps Eilandje”, maar er scheelt iets met de keuken

Het exclusieve appartement heeft een 360 gradenzicht over Antwerpen vanop een gigantisch dakterras van 268m². In totaal is er 351m² aan terrassen. De bewoonbare oppervlakte binnen is nog groter: 394m². De allernieuwste technische snufjes aan domotica zijn aanwezig en een uitgebreide keuken, maar die valt niet bij iedereen in de smaak.