Miljoenen verdienen met kreunen en hijgen aan de telefoon: het waargebeurde verhaal van Netflix-reeks ‘Dirty Lines’

TVKreunend en hijgend zit Marly Salomon in de opnamestudio. Aan de andere kant van het glas staan de broers Frank en Ramon, oprichters van bedrijf Teledutch en allebei miljonair. “Ik ben eigenlijk heel preuts”, vertelt Marly aan de kijker, vlak nadat ze in de microfoon sensueel “ik kom weer” heeft gegild. Zo begint de nieuwe Nederlandse Netflix-serie ‘Dirty Lines’, die gebaseerd is op het ware verhaal van de opkomst van de 06-sekslijnen in Amsterdam in de jaren tachtig. Een opmars die ridicuul veel inkomsten met zich meebracht. Voor even dan toch. “Ik heb echt niet aan mijn ouders verteld wat ik allemaal deed.”