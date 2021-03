Miljoenen fans teleurgesteld: opnames tweede seizoen ‘Bridgerton’ toch niet gestart

Kijkcijferkanon

Naar alle waarschijnlijkheid zal ook het tweede seizoen een kijkcijferkanon worden op Netflix, want het eerste seizoen was de best bekeken serie ooit op de streamingsdienst. In het eerste seizoen zagen we het verhaal van Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) en haar romance met de knappe hertog Simon (Regé-Jean Page). In het tweede seizoen zal de focus liggen op Phoebes broer Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) en zijn zoektocht naar ware liefde. De rol van zijn tegenspeelster is weggelegd voor de Engelse actrice Simone Ashley (25) die Olivia speelde in ‘Sex Education’, een andere succesvolle reeks van Netflix.