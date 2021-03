Mike vertelt in ‘Big Brother’ over moeilijke jeugd: “Ik had geen zin meer in het leven”

TV TikTokker ontdekt ‘tic’ van Rachel Green in ‘Friends’ en het internet ontploft

25 februari Ben je een grote ‘Friends’-addict en heb je alle 236 afleveringen wel 10 keer bekeken? Dan raden we je aan om niet verder te lezen, want dit artikel zou je hele ‘Friends’-beleving weleens voorgoed kunnen veranderen. Een TikTokker ontdekte namelijk dat het personage Rachel (gespeeld door Jennifer Aniston) een opvallende tic heeft. Hij maakte er een compilatie van en we kunnen bevestigen: eens je het gehoord hebt, is het onmogelijk het niet meer te horen.