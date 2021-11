‘Mijn Slechtste Beste Vriendin’ krijgt derde seizoen

TV Makers hopen op mogelijke terugkeer Kim Cattrall in 'Sex and the City'-re­boot: "Samantha is niet dood”

Goed nieuws voor de fans van Samantha Jones. Hoewel het personage van Kim Cattrall (65) niet te zien zal zijn in de ‘Sex and the City’-reboot ‘And Just Like That’, blijft de deur op een kier voor een mogelijke terugkeer. Dat vertellen insiders aan de Daily Mail.

