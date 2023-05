“Mijn hoofd zat al bij Wes”: Cathy toont nieuwe liefde die ze ontmoette voor opnames van ‘Boer zkt Vrouw’

TV “Had ik maar mijn tijd genomen voor de test”: afvaller van ‘De mol’ was zeker dat iedereen wist wie de saboteur was

Hij vermoedde dat iedereen wist wie ‘De mol’ was, en dus vulde hij de eliminatietest razendsnel in. Het zou de ondergang worden van patissier Ruben, die de finale door z’n vingers zag glippen. Een finale waar hij mogelijk wél bij had kunnen zijn, want de optie bestond dat er vier kandidaten het eindspel zouden spelen. Maar het mocht niet zijn. “Het was zo koud dat ik mijn trillende arm niet onder controle kon houden.”