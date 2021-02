"Mijn ambitie? Broadway": na passage in Hollywood wil Sinay ook indruk maken in ‘The Voice’

Twaalf verse kandidaten maken vanavond hun opwachting in de tweede auditieronde van 'The Voice van Vlaanderen'. Onder hen onder anderen metalzanger Angelo en Natalia-superfan Lisa (zie kader, red.), maar de meest opmerkelijke deelnemer is zonder twijfel de 22-jarige Sinay uit Antwerpen. Gehuld in een donkerroze broekpak en op hoge hakken blaast ze de coaches van hun stoel met een heupwiegende en gepoeierde versie van Aretha Franklins 'Won't Be Long'. Haar 6-jarige nichtje langs de kant van het podium is zó onder de indruk dat ze in tranen uitbarst. Niels Destadsbader en een zwangere Natalia kunnen niet op hun stoel blijven zitten en begeleiden Sinay handenklappend en wild roepend naar het einde van haar auditie.