Miguel ‘Champignon’ Wiels toont nog eens zijn moves tijdens optreden: “Nog één keer dat sprongetje!”

TV Gilles De Coster neemt het op voor ‘De mol’-kandidaat Lancelot: “Mensen beslisten in 30 minuten dat hij een lul is”

Hij was bij de start van het elfde seizoen van ‘De mol’ de meest gecontesteerde deelnemer. Sociale media waren bikkelhard voor Lancelot, maar intussen zit hij in de finale van het programma. Eén kans op drie dus dat hij effectief de mol is of evenveel kans dat hij dit seizoen wint. In HUMO reageert presentator Gilles De Coster voor het eerst op de storm waarin Lancelot terecht kwam: “Hij is een slimme gast die zich niet zomaar uit zijn lood laat slaan. Maar toch...”, aldus De Coster