Michel Wuyts wordt sidekick van Andy Peelman in ‘Spartacus Run’: “Anders dan Parijs-Roubaix, maar minstens even plezant”

TVHet mag eens wat lichtvoetiger voor Michel Wuyts (65). In het spelprogramma ‘Spartacus Run’, binnenkort op VTM, zal de wielerjournalist commentaar geven in een duobaan met Andy Peelman (38). “Je kan creatiever zijn in je commentaar.”

In ‘Spartacus Run’, gaan vierentwintig BV’s de strijd aan op een hindernissenparcours. Ze sleuren onder meer met zware zandzakken, worstelen zich onder prikkeldraad door de modder, trotseren een steile giga ramp, klimmen in metershoge netten en klauteren via apenlijnen en monkey bars over water. Ze zien flink af en dat doen ze met één doel voor ogen: de snelste en de beste zijn.

Onder meer Laura Tesoro, Sammy Mahdi, Lauren Versnick en Avarage Rob wagen hun kans. Maar de opvallendste naam in rijtje is die van commentator Michel Wuyts. Na jaren commentaar bij wielrennen, gaat het er nu iets luchtiger aan toe bij hem. “Het is eens iets helemaal anders dan Parijs-Roubaix of de Tour De France, maar wel minstens even plezant”, zegt Wuyts. “BV’s die zotte hindernissen trotseren en daarbij al eens een grappige stoot uithalen: dat maakt dat je toch wat creatiever kan zijn in je commentaar. En met Andy als verslaggever in het veld, had ik natuurlijk een topcollega aan mijn zijde. Maar ik moet ook toegeven dat een aantal BV’s bijna even verbeten zijn als profwielrenners. Sommigen gingen ver over hun grenzen om de beste tijd neer te zetten. Al kan uiteraard niet iedereen een toptijd achter zijn naam noteren (lacht). Oh ja, ook dit nog: verwacht je aan verrassingen.”

Taken verdelen

Het duo verdeelt, in navolging van Pedro Elias en Wesley Sonck in de ‘Container Cup’, de taken. Wuyts in het commentaarhokje, Peelman gaat de BV’s tijdens hun proef aanmoedigen. “Ik was verbaasd over de competitiviteit van de deelnemers. Velen gingen echt extreem diep om de beste tijd neer te zetten”, vertelt de voormalige agent. “Al waren sommigen vooral ook… hilarisch. Ikzelf heb me rot geamuseerd langs de zijlijn en ben trots dat ik met zo’n grote meneer als Michel Wuyts mag samenwerken. We vullen elkaar goed aan: Michel die op zijn legendarische manier commentaar geeft, en ik die mijn plezante zelve mag zijn.”

De acht bekende Vlamingen die aan het einde van de rit de beste tijd neerzetten, strijden in de finaleweek tegen elkaar. Nog BV’s die strijden voor de sportieve uitdaging staan zijn. Lindsay Bollen, Francesco Planckaert, Sean Dhondt, Jinnih Beels, Maarten Vancoillie, Ian Thomas, Johan Museeuw, Aagje Vanwalleghem en Loïc Van Impe.

