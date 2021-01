Michel toont gevoelige kant tijdens knipbeurt: “Ik ben vroeger gepest geweest”

“Ik heb echt geen leuke schooltijd gehad”, biecht Michel op. “Ik ben best veel gepest geweest. Ik was erg stuurloos, want m’n ouders gingen in die periode uit elkaar. Ik had hierdoor thuis niet echt iemand om op terug te vallen. Ik was een zielig, klein en heel erg dun mannetje. Ze zeiden onder andere bijvoorbeeld dat ik op mannen zou vallen.”