Michael Roskam regisseerde fel bejubelde reeks op Apple TV+: “Goeie commentaren? Ik lees ze niet”

TV Viktor Verhulst en Holly Mae Brood geven rondlei­ding in de liefdesvil­la van ‘Love Island’

Het is bijna zover. Op maandag gaat het derde seizoen van ‘Love Island’ van start op Streamz. Voor wie niet tot dan kan wachten, hebben we alvast goed nieuws. Fans van de realityreeks krijgen van Viktor Verhulst en Holly Mae Brood alvast een rondleiding in de liefdesvilla.

11 juli