Micha Marah over haar band met Sandra Kim: "Ik had haar meteen herkend"

6 november 2020: een vrouw van 48 in een koninklijke vermomming en met een geweldige stem triomfeert in het meest besproken VTM-programma van dit jaar. Wat betekent deze overwinning in ‘The Masked Singer’ nu voor Sandra Caldarone, zoals ze echt heet? Micha Marah kent Sandra door en door. Ze was haar manager en platenbaas. En ze heeft vaak met Sandra opgetreden. “Vanaf de eerste noot dat ik Koningin hoorde zingen wist ik het zéker: dat is Sandra! Haar stemgeluid is uniek. Niemand kan zingen zoals Sandra”, zegt Micha in weekblad TV Familie.