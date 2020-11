Micha Marah in de wolken met de overwinning van Sandra Kim in ‘The Masked Singer’: “Niemand kan zingen zoals zij”

TV Luk Alloo en agenten betrappen vrijend koppeltje in ‘Alloo bij de Wegpolitie’

7:44 Donderdagavond zien de VTM-kijkers een opmerkelijke oproep voor agenten Yann en Kevin binnenkomen in ‘Alloo bij de Wegpolitie’: het gaat over twee verdachte voertuigen aan de politiepost in Turnhout. “Dit is een weggetje met veel bomen dat door niemand gebruikt wordt en ze liggen op de achterbank, als je begrijpt wat ik bedoel”, aldus Yann wanneer ze ter plaatse zijn. “Daarvoor zijn er dus slaapkamers en hotels uitgevonden. Het is niet de bedoeling om het op een openbaar domein te doen en zeker niet naast een politiekazerne.” Al kan er ook een lach vanaf: “Seks naast een politiebureau, veiliger kan eigenlijk niet!”