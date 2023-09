Metejoor zet in ‘The Voice Kids’ al meteen de grote middelen in: “Ik denk écht dat ze nu heel kwaad is op mij”

tv Sammy Mahdi wint ‘Make Up Your Mind’ als dragqueen Cindy Envy: “Dit kan zonder mijn sérieux als politicus te verliezen”

“Het zou makkelijk zijn om mijn kop in het zand te steken, maar ik wil niet zwijgen.” Waarop Sammy Mahdi niet alleen instemde met een deelname aan ‘Make Up Your Mind’, maar als dragqueen Cindy Envy ook nog eens moeiteloos boven de concurrentie uittorende. In dit gesprek vertelt de CD&V-voorzitter wat hem over de streep trok, wat hij via z’n deelname wil bereiken en of hij hierdoor hoopt op gunstige gevolgen voor de verkiezingen. “Zieltjes winnen met dit programma? Dat is het laatste van mijn zorgen.”