Metejoor wordt jurylid in ‘The voice kids’

Het gaat hard voor Metejoor. Na enkele nummer 1-hits zoals ‘1 op een miljoen’, met de Nederlandse Babet, ‘Rendez-vous’, met haar landgenote Emma Heesters, en ‘Blij om jou te zien’ is de zanger ook op tv te zien. Momenteel schittert hij nog op zaterdagavond in ‘Dancing with the stars’ op Play4. Binnenkort maakt hij ook zijn entree in het tweede seizoen van het VTM-programma ‘Een echte job’ waarin bekende gezichten een job in het ziekenhuis uitoefenen. Daar komt nu ‘The voice kids’ bij, waarin hij zal aantreden als nieuw jurylid en coach.