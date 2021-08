Metejoor vertelt onwaarschijnlijk verhaal in ‘Het Rad’: “Ze dachten dat we kernwapens in de auto hadden”

“Er was eens een wedstrijd Fulham - Manchester City waarvoor ik samen met drie vrienden een reis naar Engeland had voorbereid”, begint Metejoor zijn opvallende verhaal in ‘Het Rad’. “We gingen met de ferry van Calais naar Dover, maar die had al serieuze vertraging door het slechte weer. We hebben dan uitgerekend of we er nog gingen geraken en als ik 180 kilometer per uur zou rijden op de autostrade, zouden we de tweede helft van de match nog zien. Maar toen we van de boot gingen, werden we tegengehouden door vijf brede mannen die ons een garage in loodsten. Een halfuur lang waren die ons aan het controleren met speciale lichten en zendertjes. Kort samengevat: mijn goede vriend Michiel had de dag voordien een botscan laten nemen waardoor er nog contrastvloeistof in zijn lichaam zat. Dus wij waren radioactief geladen. De beveiliging dacht daardoor dat er mogelijks kernwapens in onze auto zouden liggen. De wedstrijd hebben we nooit gezien.”