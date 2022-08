Metejoor toont benen in kleedje voor ‘Waarheid, durven of doen’: “Wie verzint die opdrachten?”

TV STREAMING­TIP. ‘Never Have I Ever S3’: liefde met een grote L, drama met een grote D

Geen vrouw met zoveel komisch talent in haar kleine teen als Mindy Kaling, beroemd/berucht dankzij ‘The Mindy Project’. Daarin geeft de Amerikaanse gestalte aan een gynaecologe, die droomt van liefde - maar vooral in flink wat gênante situaties verzeilt. De tienerkomedie ‘Never Have I Ever’ is ook van haar hand, en weet wederom het evenwicht tussen humor en plaatsvervangende schaamte te bewaren.

12 augustus