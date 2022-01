Metejoor over ‘Een Echte Job’: “Die schrijnende verhalen zijn zo zwaar. En ik heb al een klein hartje”

TV Kürt Rogiers openhartig over zijn vrouw Els: “Elkaar al jaren niet meer gezien, maar na mijn au­to-ongeval was zij de eerste die ik belde”

In ‘Sergio over de grens’ heeft Kürt Rogiers (50) het onder meer over zijn auto-ongeval van meer dan twintig jaar geleden. De ‘Familie’-acteur was aan het rijden, maar plots slipte zijn wagen over een oliespoor. Als gevolg knalde de presentator tegen een verlichtingspaal. De eerste persoon die hij in het ziekenhuis belde, was zijn huidige echtgenote Els. Al waren de twee op het moment van het ongeluk wel uit elkaar. “We hadden elkaar al twee à drie jaar niet meer gezien.”

11 januari