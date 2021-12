Metejoor moet op doktersbevel ‘Dancing with the stars’ verlaten: “Misschien wel leuk om volgend jaar revanche te nemen”

Normaal zou Metejoor als eerste deelnemer aantreden in de derde show om samen met zijn danspartner Margot een samba te dansen, maar dat viel helaas in het water. Meer zelfs: het dansavontuur is helemaal afgelopen voor hem. “Zeven weken geleden is mijn linkerschouder uit de kom geraakt, maar ik kon rustig blijven doordansen”, legde de zanger uit. “Maar gisteren ging hij opnieuw uit de kom en ben ik naar het ziekenhuis moeten gaan om allerlei scans te ondergaan en daarop waren scheurtjes in mijn spieren en pezen te zien. En nog andere dingen die ik niet kan uitspreken (lachje). Maar het verdict was wel heel duidelijk: het is net iets te gevaarlijk om verder te dansen. En dus moet ik met pijn in het hart afscheid nemen van ‘Dancing With The Stars’. Ik ben best droevig. Ik wilde zo lang mogelijk meedoen in deze wedstrijd. En mijn danspartner Margot gunde ik die finaleplek. Dat zit er helaas niet in. Toch niet dit seizoen. Ja, het is balen. Ik heb hier echt van wakker gelegen.”