Metejoor krijgt het moeilijk na ‘The Voice Kids’-auditie: “Op dit nummer maakte ik cover voor overleden vriend”

TVEmotioneel moment vanavond in ‘The Voice Kids’. Wanneer Lise het nummer ‘Say You Won’t Let Go’ zingt, moet coach Metejoor even naar adem happen. “Dankjewel voor je nummerkeuze, ook al wist je van toeten noch blazen”, vertelt hij met een krop in de keel.