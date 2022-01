Metejoor en Jonas Van Geel worstelen met moeilijkheden in ‘Een Echte Job’: “Die patiënt ziet mij niet graag komen”

TV‘Een Echte Job’, dat brengt precies met zich mee wat de titel doet vermoeden. BV’s Metejoor en Jonas Van Geel moeten in het ziekenhuis waar zij stage lopen alle taken uitvoeren die de andere verzorgers ook doen. En dat blijkt niet altijd even makkelijk.