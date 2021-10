Metejoor doet mee aan ‘Dancing With The Stars’

TV INTERVIEW. Wereldbe­roem­de drag queen Shangela: “Veel mensen zouden eens in drag gestopt moeten worden”

19 oktober Vanaf vandaag op Streamz: het tweede seizoen van ‘We’re here’. ‘Drag Race’-alumni Shangela, Bob the Drag Queen en Eureka O’Hara trokken opnieuw op roadtrip doorheen Amerika. Gewapend met gigantische dosissen charisma, uniqueness, nerve and talent willen de drie drag queens maar één ding: de US of A transformeren in een meer verdraagzame plek. “Zelfs in die kleine dorpjes vol vooroordelen en racisme wonen geweldige mensen”, vertelt Shangela in een exclusief gesprek.