Meteen kritiek op ‘Da’s dikke liefde’ van Lotte Van Wezemael: “Weer gereduceerd tot beoordelen op uiterlijk?”

TVLotte Vanwezemael is binnenkort samen met dr. Servaas Bingé te zien in het nieuwe Play4-programma ‘Da’s dikke liefde’. Een programma waarin koppels met een maatje meer proberen om weer in form te geraken, zodat ze hun relatie nieuw leven kunnen inblazen. Het format krijgt meteen scherpe kritiek op sociale media. “Dit is zo cliché."

Op sociale media wordt het programma alvast niet met open armen ontvangen. Er wordt gesproken over bodyshaming en toondoofheid. “Een programma waarbij koppels met een maatje meer onder begeleiding van Dr. Servaas (bekend van onder meer zijn intermittent fasting-boek ‘16:8') en seksuologe Lotte Vanwezemael (die eerder dit jaar zelf gebodyshamed werd door honderden mensen op sociale media) proberen af te vallen”, zo steekt activiste Marije Marie van wal op Instagram. “Nu slagen de professionals de handen in elkaar om dikkere koppels te helpen in hun leven, zowel op gezondheidsvlak als in hun seksualiteitsbeleving. Hun doel? Slechte leefgewoontes aanpakken en daarbij een boost geven aan de relatie. Als dikke vrouw in een relatie stel ik mezelf de vraag: waar is dergelijk programma over slanke personen? Slanke personen van wie hun levensstijl bijvoorbeeld veel slechter is dan die van mij en mijn partner. ”

“Slanke koppels die problemen ervaren in hun seksleven”, gaat ze verder. “Is dat misschien niet interessant genoeg? Teren we als maatschappij op het leed, het zwoegen en zweten van personen in een voller lichaam? Waarom wordt er telkens een lijdensweg getoond van dikkere mensen, in plaats van hen te vieren? Waarom moeten dikke mensen eerst afvallen vooraleer ze media-aandacht verdienen? Lieve GoPlay en alle andere mediahuizen: het wordt tijd om óók in te zetten op diversiteit als het aankomt op lichamen. Geef dikke mensen een plek in jullie reality tv-series, in soaps, in fictie en non-fictie, tijdens panelgesprekken of talkshows. Want ja, personen met een maatje meer verdienen óók media-aandacht. Ook wanneer het niet om afvallen draait.”

Marije krijgt meteen veel bijval op sociale media. Tientallen andere blogsters en influencers, maar ook vooral gewone kijkers voelen zich niet helemaal lekker bij het programma. “Het is 2022, hoe is dit mogelijk?”, klinkt het. “Er is zoveel onderzoek gedaan naar dit soort tv-programma’s en het resultaat is eenduidig en overduidelijk: de deelnemers zijn achteraf nog slechter af.”

“Echt bizar dat Lotte Vanwezemael hieraan meedoet. Als slachtoffer van bodyshaming nu zelf koppels aanzetten tot gewichtsverlies om zogenaamd hun relatie te verbeteren”, klinkt het op Facebook. Of: “Wat is dit nu weer? Kunnen dikke mensen ook gewoon eens in de media komen zonder het thema ‘afvallen’? Waar is dergelijk programma over slanke personen. Ik snap trouwens ook niet dat iemand hieraan meewerkt die zelf het slachtoffer geworden is van bodyshaming. Maar oké, here we go again, blijkbaar. Play4, denk even na en stop met bodyshamen.”

“En wat met de dunne koppels met ongezonde gewoontes en een matig seksleven?”, schrijft iemand. “Komt daar dan een apart programma over of lachen we weeral alleen met de dikkertjes?”

“Echt teleurstellend van jullie. Dat jullie specifiek ‘dikke mensen’ opvoeren is toch puur vanwege het entertainment? Een spectaculaire voor en na en wat walging opwekken bij Piet en Pol voor dikkere lijven? Probeer ons niet wijs te maken dat het gaat om gezondheid, want dan zouden jullie niet specifiek focussen op louter dikke mensen. Dunnere mensen genoeg met erg ongezonde gewoontes (maar iets meer chance met het metabolisme). Maar dat levert waarschijnlijk minder spectaculaire uitlach-tv op, natuurlijk. Hier slaan jullie echt de bal mis wat betreft respectvol omgaan met mensen. Do better!”

“Niet puur op uiterlijk”

“Mensen beoordelen louter op basis van hoe ze eruitzien is nu net wat ‘Da’s dikke liefde’ niet doet”, klinkt het in een reactie van Play4, dat het programma uitzendt. “Het gaat om koppels die zélf aangeven dat ze zich niet goed meer in hun vel voelen en daarmee aan de slag willen. Samen met de experts wordt op een heel respectvolle manier met hen bekeken wat de mogelijke oorzaken zijn van hun slecht gevoel of minder zelfbeeld, en wordt er een traject opgezet om hen zo goed en professioneel mogelijk te begeleiden in hun weg naar een gezonder leven. ‘Da’s dikke liefde’ gaat dus over veel meer dan gezond eten, gewicht en seks. Gezondheid staat centraal, in al zijn facetten. Mensen die zich goed willen voelen in hun vel, daar draait het om. Het is jammer dat deze reacties gebaseerd zijn op een fragment van een 30-tal seconden, we hopen vooral dat mensen het programma eerst zullen afwachten en bekijken voor ze een oordeel vellen.”

