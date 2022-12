Meteen hoge verwachtingen in het nieuwe klusprogramma ‘Tiny House Battle’: “We willen een grote ‘stoefkast’”

In de eerste aflevering zijn dat de teams van Joeri en Filip. Zij werken zich in het zweet om aan de wensen van Hanne en Sam tegemoet te komen. Zij willen graag zo’n pockethuisje kopen, maar dat moet aan een hele lijst eisen voldoen. “Ik wil zeker de helft van onze planten meenemen, we willen gekleurde glasramen, een dedicated bureau, veel hout, geen uitklapbaar bed en we hechten veel waarde aan onze grote ‘stoefkast’”, aldus Sam die de bouwteams doet zuchten. Elke week strijden twee nieuwe teams voor de titel van beste klusser en een weekendje in, jawel, een tiny house.