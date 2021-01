Meteen het bed in: VTM2 komt met gloednieuw datingprogramma ‘Uit De Kleren’

Datingprogramma’s bestaan ondertussen al in alle vormen en maten, maar bij VTM2 komen ze nu met een nieuw concept. In het nieuwe datingprogramma ‘Uit De Kleren’ duiken twee vreemden meteen voor een halfuur met elkaar in bed. Belangrijk detail: iedereen gaat meteen tot op z’n ondergoed uit de kleren.

In totaal doen er 50 singles mee aan het programma en krijgen we dus 25 dates te zien. Wat is nu juist de opzet van het programma? Wel, eigenlijk is het best eenvoudig. De Vlaamse singles ontmoeten elkaar voor het eerst in de slaapkamer en kunnen zo vervolgens daten zonder filter. Het is namelijk de bedoeling dat iedereen één voor één uit de kleren gaat en dan pas samen onder de lakens kruipt. Iets wat op zijn beurt voor een reeks uiteenlopende en ontwapenende reacties zorgt.

Fysieke opdrachten

Wanneer de singles knus samen onder lakens liggen, krijgen ze dertig minuten de tijd om elkaar te leren kennen. Via een groot televisiescherm krijgen ze een reeks van persoonlijke vragen voorgeschoteld, maar er komen ook een reeks fysieke opdrachten aan te pas. De gesprekken die volgen, zijn alvast heel divers. Denk bijvoorbeeld maar aan een gezamenlijke voorliefde voor bordspellen, een heuse Disneycollectie en zelfs tips en tricks om als man je orgasme te kunnen uitstellen. Als de tijd om is, staan de koppels voor een keuze. Na dertig minuten moeten de duo’s beslissen of ze bij elkaar in bed blijven liggen of dat ze opnieuw elk hun eigen weg gaan.

Benieuwd naar meer? De eerste aflevering van ‘Uit De Kleren’ wordt op dinsdag 26 januari uitgezonden om 21.35 uur op VTM2.

