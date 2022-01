Meteen een twist bij ‘Big Brother’: nu al een insluiper dankzij schlagerzanger Kristof

En we zijn vertrokken. Nadat de eerste bewoners hun entree hebben gemaakt in het huis - en ze meteen ontdekken dat er bitter weinig eten in huis is en de warmwaterkraan afstaat - zorgt ‘Big Brother’ meteen voor een twist. Zo krijgen we in de teaser voor morgen al te zien dat er een nieuwe kandidaat staat te trappelen in de coulissen: Kristof Carpentier, een dertigjarige schlagerzanger uit Stabroek. Hij hoopte in 2019 nog om ‘Belgium’s Got Talent’ te winnen, maar dat bleek geen succes. De uiteindelijke overwinning ging dat jaar naar pianowonder Benjamin Ceyssens. Maar goed: showbizzuitstel is geen afstel, zo blijkt. Dit jaar krijgt Kristof dankzij ‘Big Brother’ een nieuwe kans om door te breken als televisiegezicht.Als ex-topsporter - die nog dagelijks op hoog niveau traint - is Kristof uiterst gedreven, en hoopt hij met z’n doorzettingsvermogen de overwinning te behalen.