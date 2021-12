“Met zo’n reacties kan je iemand kapotmaken”: Lotte Vanwezemael slachtoffer van bodyshaming na ‘Dancing with the Stars’

Eerst was ze te horen op MNM, dan nam ze deel aan ‘De Slimste Mens’, ze dook op als experte in ‘Blind Getrouwd’ en ‘Big Brother’ en nu geeft ze het beste van zichzelf in ‘Dancing with the Stars’. Lotte Vanwezemael is geliefder dan ooit, maar bij die populariteit komt duidelijk ook een keerzijde kijken. Hoewel Lotte afgelopen weekend tijdens de eerste aflevering van ‘Dancing with the Stars’ een puike prestatie neerzette - met 24 punten en een zesde plaats - kreeg ze na afloop via de sociale media toch heel wat negatieve commentaren over zich heen.