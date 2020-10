“Met Jeroen Meus, Tom Waes en Philippe Geubels heeft de VRT de drie best betaalde televisiegezichten op de payroll staan. Dat zegt genoeg”

TV Extra deal hier, consultan­cy­op­dracht daar. En niemand weet hoeveel VRT eigenlijk betaalt

15 oktober Een populair schermgezicht dat er via een ingenieus systeem van deelcontracten in slaagt een paar honderdduizend euro binnen te halen, royale contracten met productiehuizen of dure designmeubelen die na hun passage op tv spoorloos verdwijnen: het auditrapport van de VRT is vernietigend. Minister Dalle (CD&V) belooft beterschap.