Met deze streamingtoppers beleef je een heerlijk weekend

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar veertien jaar na de eerste plannen om de stripreeks ‘Y: The Last Man’ te verfilmen, is het project nu eindelijk gerealiseerd als een tiendelige serie op Disney+. In een verhaal met (bijna) alleen maar vrouwen vertolkt Hollywoodster Diane Lane (‘Under the Tuscan Sun’) congreslid Jennifer Brown, die in de post-apocalyptische VS als president haar intrek neemt in het Witte Huis. De veelgeprezen stripserie (2002-2008) van Brian K. Vaughan en Pia Guerra speelt zich af in een wereld waarin elk zoogdier met een Y-chromosoom is uitgeroeid als gevolg van een catastrofale gebeurtenis. Alleen Yorick Brown (Ben Schnetzer), de zoon van kersvers president Jennifer Brown, en diens kapucijnaapje Ampersand ontsnapten aan de wereldwijde androcide. ‘Y: The Last Man’ volgt de overlevenden in deze nieuwe wereld terwijl ze worstelen om te herstellen wat verloren is gegaan, en trachten iets beters op te bouwen.