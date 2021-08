Met deze nieuwe streamingtoppers kan je weekend niet kapot

De Amerikaans-Australische Nicole Kidman was de afgelopen jaren in talloze films en series te bewonderen, werd bekroond met allerlei filmprijzen waaronder een Oscar en vijf Golden Globes en mag zich tot de grootste actrices van de 21ste eeuw rekenen. Maar haar Hollywood-debuut kwam er niet zomaar, daar ging een acteercarrière als beginneling in Australië aan vooraf. Voor haar nieuwste rol in de miniserie ‘Nine Perfect Strangers’ trok ze opnieuw naar haar bakermat. Daarin staat ze voor het eerst samen op de set met de Amerikaanse actrice en comédienne Melissa McCarthy. In de dramareeks vertolkt Kidman de rol van Masha, de directeur van een spiritueel resort waar gezondheid en wellness centraal staan. Negen gestresseerde stadsbewoners volgen er een tiendaagse retraite, in de hoop hun vermoeide lichamen en geesten nieuw leven in te blazen. Masha waakt over hen gedurende die periode, maar de negen bezoekers hebben geen idee van wat hen werkelijk te wachten staat.