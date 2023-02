Met dank aan een oud-minister en Whatsapp: zo perfectioneerde Tom Vermeir zijn Brusselse accent voor ‘1985'

Als West-Vlaming het Brussels onder de knie krijgen, het is niet evident. Daarom riep Wouter Bouvijn, de regisseur van ‘1985' de hulp in van Guy Vanhengel: Brusselaar, Open VLD-politicus en toevallig ook z'n schoonvader. Vanhengel zegde toe om te helpen en bezorgde acteur Tom Vermeir - die in de reeks adjudant Goffinard speelt - de teksten via Whatsapp. Die dramde Vermeir er dan urenlang in, meestal terwijl hij in de auto zat. “Guy Vanhengel heeft ­inderdaad mijn dialogen in het scenario vertaald en ingesproken in het Brussels. Ik heb hem zo goed mogelijk proberen na te apen”, vertelt de acteur in Het Nieuwsblad. “Oefenen, oefenen, oefenen. Maanden aan een stuk.”