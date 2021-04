Meredith was eigenlijk niet voorbestemd voor McDreamy in ‘Grey’s Anatomy’

Een kleine recap : In seizoen 1 van de serie ontmoeten Meredith en Derek elkaar op café en belanden ze die nacht samen in bed. De volgende dag, de eerste stagedag van Meredith, wordt ze voorgesteld aan haar baas, diezelfde Derek Shepherd. De twee besluiten om hun relatie in het geheim verder te zetten maar al snel komt hier verandering in. De relatie komt uit en ook de vrouw van Derek, Addison (Kate Walsh) duikt op. Na vele ups en downs trouwen Meredith en Derek en krijgen ze zelfs kinderen. In seizoen 11 van de serie sterft Derek na een auto-ongeval en verdwijnt hij dus voorgoed uit de serie.

Toch had ‘Grey’s Anatomy’ er helemaal anders kunnen uitzien. Shonda Rhimes, de bedenkster van de serie, was namelijk van plan om Meredith aan Preston Burke (Isaiah Washington) te koppelen. In een interview met ‘New York Post’ in 2013 verklaarde Shonda dat ze “graag een zwarte man in de mix wou gooien”. Toch werden de personages geen koppel omdat het volgens Shonda dan te hard op het echte leven zou lijken. Ellen Pompeo is al enkele jaren samen met de (zwarte) muziekproducent Chris Ivery. Uit het interview blijkt nog dat Ellen zelf haar oog had laten vallen op Patrick. “Ik zei dat ik that Dempsey kid wilde”, vertelt Ellen.

In de serie zoals de we die vandaag de dag kennen, krijgt Burke uiteindelijk een relatie met Cristina Yang (Sandra Oh), de beste vriendin van Meredith. De relatie kwam ten einde wanneer Burke Cristina voor het altaar liet staan. Daarmee kwam Isaiah’s rol als Preston Burke ook meteen ten einde, aangezien zijn contract niet vernieuwd werd na enkele homofobe uitspraken op de set van ‘Grey’s Anatomy’.

