Meeslepend, spannend en hilarisch: deze nieuwe films en series mag je niet skippen

StreamzWekelijks schuimt onze redactie de verschillende streamingplatformen af, op zoek naar de beste vijf nieuwe films en series. Dit weekend vullen we onze Kijkgids onder meer aan met het derde seizoen van de psychologische thrillerreeks ‘You’ (Netflix), de comeback van ‘s werelds meest gevreesde pop ‘Chucky’ (Streamz) en een hilarisch relatie-experiment in ‘The Four of Us’ (Netflix). Dit is onze streaming top 5!

1. ‘You’ - seizoen 3 - Charmante stalker (Netflix)

Na een pauze van bijna twee jaar is Netflix’ bekendste en charmantste stalker Joe Goldberg (Penn Badgley) terug van ­weggeweest. Vanaf 15 oktober staat het tiendelige derde seizoen van de psychologische thrillerreeks ‘You’, gebaseerd op de boeken van de Amerikaanse auteur ­Caroline Kepnes, online. Daarin krijg je te zien hoe het Joe vergaat na de onverwachte twist op het einde van seizoen twee, toen bleek dat zijn zwangere vriendin Love Quinn (Victoria Pedretti) net zo obsessief en dodelijk is als hijzelf. We pikken de draad op in Madre Linda, een rustige buitenwijk in het noorden van Californië waar het inmiddels gehuwde koppel hoopt op een nieuwe start met hun pasgeboren zoontje. Joe gaat volledig op in zijn nieuwe rol als vader, maar dreigt al snel toe te geven aan zijn oude obsessieve lusten wanneer hij kennismaakt met zijn nieuwe ravissante buurvrouw.

‘You’ - seizoen 3 - nu te zien op Netflix

2. ‘Reservation Dogs' - Inheems volk (Disney+)

Vier inheemse Amerikaanse tieners plegen in het landelijke Oklahoma overvallen en stelen om zo te sparen voor een reis naar het exotische Californië. Breinen achter deze komische reeks zijn Sterlin Harjo en Taika Waititi. ‘Reservation Dogs’ heeft een opmerkelijke primeur, want het is de eerste productie met enkel inheemse schrijvers en regisseurs. Ook het cast- en productieteam zijn bijna uitsluitend inheems Amerikaans. De serie werd al verlengd voor een tweede seizoen.

‘Reservation Dogs’ - nu te zien op Disney+

3. ‘The Four of Us’ - Relatie-experiment (Netflix)

Twee jonge koppels wagen zich aan een experiment waarbij ze vier weken van partners ruilen. Wanneer ze elkaar na afloop opnieuw ontmoeten, ontdekken ze dat alles veranderd is. Hun gevoelens worden op de proef gesteld, terwijl de pijnlijke gevolgen van hun experiment steeds duidelijker worden. Wie houdt van wie? En is dat nog voldoende? Paula Kalenberg, Jonas Nay, Nilam Farooq en Louis Nitsche vormen een hilarisch kwartet in deze komedie.

‘The Four of Us’ - nu te zien op Netflix

4. ‘Chucky’ - Bloederige moorden (Streamz)

We kennen Chucky als de moordlustige pop die iedereen de stuipen op het lijf jaagt. De pop was voor het eerst te zien in de horrorfilm ‘Child’s Play’ uit 1988 en verscheen nadien nog in zeven andere films. Vanaf nu kan je ook griezelen met de gloednieuwe reeks ‘Chucky’, waarin een tiener in het bezit komt van een retro Chucky-pop. Het stadje raakt verzeild in chaos wanneer er bloedige moorden plaatsvinden en enkele goed bewaarde geheimen aan het licht komen.

5. ‘I Know What You Did Last Summer’ - Beangstigende achtervolging (Prime Video)

Lois Duncans populaire roman uit 1973 vormde de basis voor de iconische film ‘I Know What You Did Last Summer’ van ‘Scream’-scenarist Kevin ­Williamson uit 1997. Nu recupereert Sara Goodman het scenario voor deze nieuwe, gelijknamige serie. Een jaar na het dodelijke auto-ongeval op hun afstudeeravond wordt een groep tieners achtervolgd door een meedogenloze moordenaar. Beklijvend, boeiend én razendspannend!

‘I Know What You Did Last Summer’ - nu te zien op Prime Video

