Meer dan twee miljoen kijkers voor WK-finale Argentinië-Frankrijk

Zo schattig: oude beelden tonen hoe K3-lid Marthe in 2009 al te zien was tijdens Sinter­klaas­show van Studio 100

In de docusoap ‘K3, één jaar later’ was zaterdagavond te zien hoe Marthe al in 2009 het beste van zichzelf gaf tijdens de grootse Sinterklaasshows van Studio 100. Ook Hanne had bijzonder nieuws te vertellen. Zij toonde voor het eerst haar pasgeboren zoontje Julien aan de andere groepsleden.

18 december